Более 900 российских операторов связи перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации

При участии Роскомнадзора операторы связи продолжают переходить на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещённой информации, позволяющий ускорить процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам.

На сегодняшний день новый механизм внедрен и применяется на сетях более 900 крупных и магистральных операторов связи, что составляет 26% от всех российских операторов. Тестовая эксплуатация проходит на сетях еще 25 операторов связи.

Ключевым преимуществом перехода на данный механизм является возможность получения операторами связи выгрузки в формате «дельты» – новых или изменивших свои сетевые адреса ресурсов, что в пять раз увеличивает скорость ограничения операторами связи доступа к противоправным ресурсам. При этом для операторов новшество не носит обязательный характер и является дополнительным инструментом повышения эффективности принимаемых мер по ограничению доступа к противоправным ресурсам.

В настоящее время переход на использование нового механизма также возможен для операторов связи, использующих ранее протестированные Роскомнадзором по просьбам операторов связи системы фильтрации трафика («Equila», «Барьер», «EcoFilter», «СКАТ DPI», «CarbonReductor DPI», «ZapretService» , «Тиксен-Блокировка», «ADM Filter», «IdecoSelecta» и «CyberFilter»). Операторы, которые будут использовать данные системы фильтрации, смогут внедрять новый механизм выгрузки без необходимости индивидуальной доработки систем фильтрации трафика.

Подробная информация о переходе на новый механизм выгрузки доступна на портале «Информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи».