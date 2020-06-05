Бойцов Росгвардии, застреливших уральца, не будут преследовать – СМИ

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Проверка по факту гибели 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого бойцы Росгвардии застрелили во время штурма его квартиры, не выявит криминала в их действиях. Об этом пишет портал «URA.RU» со ссылкой на источник.

Ранее молодой человек похитил в магазине обои, подрался с охранником магазина и полицейским. Он достал нож и, угрожая им, забрал похищенное. При этом он не открывал дверь и не отвечал на звонки. Когда стражи порядка пришли к нему домой, он размахивал ножом и распылил газовый баллончик в полицейского. Возбуждено уголовное дело по факту применения погибшим насилия в отношении полицейских.

Отмечается, что уголовного дела о расстреле не будет. Применение бойцами СОБР оружия в ответ на стрельбу Таушанкова из страйкбольного автомата признается правомерным.

«Сомнений в правильности действий СОБРа нет», – отметил источник.

Как пишет СМИ, никто из росгвардейцев не стал бы намеренно убивать человека.