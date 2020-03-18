BMW насмерть сбил мужчину в Петербурге

Смертельный наезд на пожилого мужчину был совершен в Северной столице. Момент ДТП был заснят на видео. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

При просмотре контента видно, что на территории Красносельского района города водитель BMW, двигаясь на высокой скорости, совершает наезд на пешехода. Потерпевший после столкновения с машиной улетает на несколько метров к обочине. В результате ЧП он получил смертельные повреждения и скончался.

По факту произошедшего начато расследование. Известно, что иномаркой управлял мужчина с 11-летним стажем вождения.