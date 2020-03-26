Блогер слег с COVID-19 после облизывания унитаза

Алексей Агеев
Новости мира

Ловушка: Ледоход снес мост под Костромой

Примерно две с половиной тысячи людей оказались в ловушке после того, ледоход разрушил...
Узнать больше
Новости мира

Девочка погибла на горнолыжной тренировке на Камчатке

Возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице 8-летней девочки, которая врезалась на лыжах в дерево во время спортивной тренировки. Об этом...
Узнать больше
Новости мира

В мусорном баке нашли тело младенца в Липецке

Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденной девочки в мусорном баке на проспекте Мира в Липецке. Об этом пишет портал «Kursk.com».
Узнать больше
Новости мира

Психотерапевт рассказал, как COVID-19 влияет на секс

Карантин из-за COVID-19 поможет улучшить секс и отношения семейным парам. Об этом рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. По словам...
Узнать больше
Новости мира

Четверо мужчин устроили жесткую разборку в Татарстане

Четверо мужчин устроили массовую драку в Татарстане. Момент ЧП был заснят на видео. Ролик оказался в распоряжении издания «Вечерняя...
Узнать больше
-
Фото — Твиттер

Проживающий в Калифорнии (США) молодой человек сообщил своим подписчикам, что заболел коронавирусом после участия в новом челлендже, который проводится в соцсети TikTok.

Сообщается, что 21-летний парень опубликовал в Твиттере запись о том, что тест на COVID-19 у него оказался положительным. Так случилось через два дня после публикации видео, на котором блогер облизывает унитаз.

Напомним, что «Коронавирус-челленж» в середине марта начала девушка-блогер. Она облизала унитаз в авиалайнере, сообщает РЕН ТВ. Также она отметила, что рада нашествию COVID-19, потому что он очистит мир от пожилых людей.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Поле горящей травы в Рязани сняли на видео

Видео
Появилось видео с горящей в Рязани травой. Запись размещена в инстаграме. Пользователи соцсети назвали происходящее «жестью». Сообщается, что видео...
Узнать больше

Ночью в Рязани перевернулся автомобиль

Новости Рязани
Авария случилась на улице Новой. Автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.
Узнать больше

Рязанские врачи совершенствуют навыки работы с ИВЛ при вирусных пневмониях

Новости медицины
На тренинге в учебной операционной РязГМУ ВЕТЛАБ анестезиологи, пульмонологи и реаниматологи больниц Рязани отработали навыки помощи при сложных случаях вирусных пневмоний. Об этом на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Не дайте мошенникам шанса обмануть Вас»

Новости Рязани
Участились случаи покушения злоумышленников на совершение мошенничества с помощью телефонной (мобильной) связи, поэтому УМВД России по Рязанской области напоминает простые правила, как...
Узнать больше

Следующая неделя объявлена в России нерабочей

Новости мира
Неделя с 30 марта по 5 апреля в России станет нерабочей из-за коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Зарплаты будут...
Узнать больше

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

Новости Рязани
На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мужчина умер в шаурмичной в Москве

Кабмин призвал регионы приостановить работу ТЦ и кинотеатров

Власти Москвы призвали BlaBlaCar приостановить работу