Блогер слег с COVID-19 после облизывания унитаза

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Фото — Твиттер

Проживающий в Калифорнии (США) молодой человек сообщил своим подписчикам, что заболел коронавирусом после участия в новом челлендже, который проводится в соцсети TikTok.

Сообщается, что 21-летний парень опубликовал в Твиттере запись о том, что тест на COVID-19 у него оказался положительным. Так случилось через два дня после публикации видео, на котором блогер облизывает унитаз.

Напомним, что «Коронавирус-челленж» в середине марта начала девушка-блогер. Она облизала унитаз в авиалайнере, сообщает РЕН ТВ. Также она отметила, что рада нашествию COVID-19, потому что он очистит мир от пожилых людей.