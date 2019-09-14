Блогер отыскал почти новую 99-ю 1993 года выпуска

Автомобильный блогер Roma Urraco рассказал на Youtube-канале об уникальном автомобиле. Дело в том, что парень нашел на Украине почти новую экспортную Lada Samara с индексом 21099. Седан простоял в гараже 26 лет.

Найденная блогером 99-ая была выпущена в 1993 году. Машина находится в прекрасном состоянии, ее пробег составляет всего лишь 994 километра. Цвет кузова у ВАЗа модный по тем временам – «Мокрый асфальт». Под капотом Лады установлен карбюраторный мотор с объемом в 1,5 литра и мощностью в 68 «лошадей». На дисках автомобиля установлены «родные» покрышки 165/70 R13 БЛ-85. Хозяин авто успел поставить на 99-ю подкрылки, антенну, сигнализацию, динамики фирмы Sanyo и кассетную магнитолу. Все механизмы работают, на сиденьях сохранены защитные накидки.

Блогер сообщил во время обзора машины, что седан был предназначен для поставки на рынок Турции, но найденный экземпляр забрали в Керченском порту и привезли в Николаевскую область Украины. После осмотра Roma Urraco решил перевезти автомобиль в Киев и отдать его в детейлинг-центр.

Фото и видео: Youtube