Блогер Илья Варламов высмеял Вологодскую область

- Advertisement -

Известный своими «обличительными» постами о сохранении исторического наследия древних городов блогер Илья Варламов на этот раз «обличил» город Белозёрск. Сообщает ИА «СеверИнформ».

-В России полно мест, которые могли бы отлично зарабатывать на туристах, но они, как правило, бездарно распоряжаются своей легендой и не умеют создавать необходимую инфраструктуру, — считает Варламов.

Негодование блогера вызвало отсутствие автовокзала в городе Белозёрске, который является одним из древнейших городов России, упоминавшийся ещё в «Повести временных лет».

Автовокзал продали зимой 2020 года за 1 миллион рублей. А с 1 июня из-за пандемии коронавируса вокзал закрыли, и сотрудники были уволены.

Илья Варламов, резюмируя ситуацию, пишет:

-Понятно, что при такой инфраструктуре никто, кроме самых отмороженных экстремалов, в Белозерск не поедет. И город, который мог бы стать одним из интереснейших туристических центров России, будет и дальше прозябать в безвестности.

Однако, после обращения сотрудников автовокзала к губернатору Вологодской области АК 1456 заверило, что графие перевозок пассажиров останется не изменится и режим автоперевозок будет сохранён без внесения в график каких либо изменений.