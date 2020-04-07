Блогер Диденко рассказала, сколько отдала за кремирование мужа

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Блогер Екатерина Диденко, которая потеряла супруга в ходе празднования дня рождения в бане, рассказала о процедуре кремирования погибшего. Информация была размещена девушкой в Инстаграме.

Диденко заявила, что потратила на кремирование тела мужа 250 тысяч рублей. она отметила, что такой метод она выбрала потому, что это воля покойного. По словам Екатерины, супруг ненавидел похоронный бизнес, а также не желал вгонять в долги семью своими пышными похоронами.

Блогер отметила, что сумма в четверть миллиона рублей за кремирование – не очень большая, потому что она могла потратить больше на похороны. При этом девушка отметила, что транспортировка тела в другой город обойдется в 200 тысяч рублей.