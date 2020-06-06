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Блогер Диденко показала грудь после пластической операции

Алексей Агеев
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Блогер Екатерина Диденко, которая прославилась после смертельной вечеринки с сухим льдом, продемонстрировала свою увеличенную грудь. Девушка недавно делала пластическую операцию.

По словам блогера, она исполнила свою давнюю мечту. Теперь она находится на этапе восстановления, пишет Стархит.

Диденко показала грудь без компрессионного белья своим подписчикам. Напомним, что перед операцией она проводила «проводы» для «старой» груди.

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