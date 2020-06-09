Бизнесмен убил приятеля из-за низкого спроса на маски

39-летний мужчина убил своего 40-летнего приятеля и-за падения спроса на медицинские маски. Ими друзья торговали, а когда спрос на них снизился, один из бизнесменов убил другого.
ЧП произошло 8 июня, когда в Кемерове очевидцы нашли горящую машину. Когда спасатели потушили транспортное средство, около авто был найден труп 40-летнего гражданина. Было начато расследование, во время которого удалось выяснить, что расправился с погибшим его приятель.
Во время допроса мужчина сообщил, что бизнесмены купили у иностранного производителя крупную партию медицинских масок. Они стали реализовывать товар через компанию убитого. Но спрос на средства защиты снизился. 150 000 экземпляров не продали. Из-за этого мужчины поругались. Во время конфликта обвиняемый ударил потерпевшего ножом в область груди, а его машину поджег. Раненый выбрался из салона горящего авто, но сил позвать на помощь не хватило. По факту ЧП завели уголовное дело. Ведется расследование, пишет РЕН ТВ.
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