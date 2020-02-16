«Бесплатно оказываешь услуги»: протоиерей высказался о гражданском браке

Глава комиссии Русской православной церкви по делам семьи и детей протоиерей Димитрий Смирнов высказался о своем отношении к гражданскому браку и женщинам, которые на него соглашаются. Он отметил, что россиянки не понимают, чем является брак.

– Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: «У меня гражданский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все, а так тебя никто за жену не считает, – заявил Смирнов во время встречи с православными активистами.

По словам протоиерея, на территории Российской Федерации замужних женщин гораздо больше, нежели женатых мужчин. Димитрий объясняет это тем, что женщины рассматривают гражданский брак серьезно, а мужчины считают его развлечением, сообщает Вечерняя Казань.