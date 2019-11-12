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Белгородские дороги признаны самыми безопасными в РФ

Работники Общероссийского народного фронта (ОНФ) признали дороги в Белгороде самыми безопасными на территории Российской Федерации. Это удалось выяснить после проведения «Дорожной инспекции ОНФ/ Карта убитых дорог».

Отметим, что в ТОП-3 вместе с Белгородом были включены Тюмень и Барнаул (Алтайский край). Самыми опасными же активисты признали дороги в Смоленске, Калуге и Йошкар-Оле (Марий Эл).

Отметим, что, по мнению представителей ОНФ, в Белгороде лучшими являются еще и остановки с пешеходными переходами, сообщает Обозреватель.

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