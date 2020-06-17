Среда, 17 июня, 2020
27.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли

7info 2
-

На фоне существенного снижения прибыли российской банковской системы в мае (по данным ЦБ, она составила 500 млн рублей) банк «Открытие» заработал 10,8 млрд рублей чистой прибыли.

Рост чистой прибыли банка по РСБУ в мае обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка «Открытие», и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем).

За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 млрд рублей.

За январь-май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2% до 2,39 трлн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 млрд рублей (+2,5%) до 1,45 трлн рублей. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц – с начала года он увеличился на 12,7% до 423 млрд рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 млрд рублей.

Объем вложений в ценные бумаги за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 20,9 млрд рублей (-2,6%) до 778 млрд рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов – портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос на 28% до 206 млрд рублей.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 31,2 млрд рублей (+1,8%) до 1,77 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 15,7 млрд.

Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (+8,3%) до 338 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В среду, 17 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о новых случаях заражения коронавируса. За сутки COVID-19 выявлен ещё у 49...
Узнать больше

Средняя заработная плата выпускников РГРТУ составляет 80 000 рублей

Новости Рязани
Рязанский радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина вошел в топ-20 рейтинга технических вузов России по уровню зарплат выпускников, формируемый порталом Superjob.
Узнать больше

Стало известно, когда в Рязани отметят День города

Новости Рязани
Дата является предварительной и может быть перенесена на более позднее время в зависимости от эпидемической ситуации в городе.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы увидят онлайн-презентацию обновленного Mitsubishi ASX в Регион62

Новости Рязани
Официальный дилер Mitsubishi в Рязани «М-Центр» в «Регион62» представляет принципиально новый Mitsubishi ASX. 26 июня в 17.00 в прямом...
Узнать больше

Любимов вновь рассказал о выходе на второй этап снятия ограничений

Власть
Напомним, ранее глава региона говорил, что начать второй этап в Рязани и области планируется с 18 июня. При этом он подчеркнул, что зависеть всё будет от эпидемической ситуации.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 16 июня

Новости Рязани
Что произошло в Рязани сегодня, 16 июня? Представляем вам обзор самых интересных, на наш взгляд, событий и новостей. В...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 лёгких фильмов для отдыха после работы

Акценты
Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть....
Узнать больше

Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей

Акценты
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом...
Узнать больше

Как дальше жить?

Акценты
Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+