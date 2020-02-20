Банк «Открытие» поддержал социальную сферу Курской области

В Курской области под эгидой банка «Открытие» было реализовано 11 социальных проектов, свыше 500 тыс рублей было направлено на нужды социальных учреждений. Волонтерское движение банка «Открытие» в Курске насчитывает свыше 100 человек.

Корпоративная социальная ответственность – важная часть корпоративной культуры банка «Открытие». Банк сотрудничает с благотворительными фондами, развивает волонтёрское движение сотрудников, поддерживает проекты в области спорта и искусства на федеральном и региональном уровнях.

«Начиная с 2018 года банк «Открытие» развивает волонтерское движение. Каждый сотрудник может на конкурсной основе представить волонтерский проект, а банк окажет ему поддержку. Кроме того, ежегодно сотрудники «Открытия» по всей России участвуют в предновогодних благотворительных акциях дружественных фондов: «Волонтеры в помощь детям сиротам», «Росток», «Вера» и «Подари Жизнь». В офисах банка «Открытие» уже девятый год проходят дни донора. Сотрудники Банка сдают кровь для пациентов Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Деньги, полученные в качестве вознаграждения за донорство, сотрудники перечисляют в благотворительные фонды», — Иван Федосеев, рассказал управляющий банком «Открытие» в Курске.

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