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Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования

7info 2
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Банк «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,7ПП. Кроме того, банк увеличил скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, а также улучшил условия по кредитам с крупными суммами и по партнерским проектам.

Наиболее привлекательные ставки «Открытие» предлагает по программе «Новостройка». Теперь кредит на покупку строящегося жилья можно взять по ставке от 8,1% при условии оформления заявки онлайн.

Приобрести готовое жилье по программе «Квартира», а также рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,4%. Ставка по программе «Апартаменты» снижена до 9,5%, по программам «Свободные метры» (покупка квартиры под залог имеющийся недвижимости) и «Ипотека плюс» (возможность сделать капитальный ремонт по ипотечной ставке) — до 10,5% и 11,5% соответственно.

Кроме того, в «Открытии» продолжают действовать программы с государственной поддержкой – «Господдержка 2020» со ставкой 6,25% и «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

«Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор ипотечных программ – каждый может подобрать подходящий вариант в зависимости от своих возможностей и целей. На сегодняшний день наши условия кредитования одни из самых привлекательных на рынке. Кроме того, ипотека в банке «Открытие» — это не только выгодно, но и очень удобно. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно полностью онлайн, без риска для своего здоровья. Также мы допускаем альтернативные способы подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит сейчас можно, даже если у вас нет возможности получить у работодателя справку о доходах и копию трудовой книжки», — отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

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