Бабушка с пистолетом стала участницей журналистского сюжета

Нижневартовским журналистам помешали снять сюжет. Его внезапной «главной героиней» стала бабушка с пистолетом. Инцидент засняли на видео и выложили в группе телеканала N1 во ВКонтакте.
Молодой корреспондент, приехавший на съемки сюжета о потопе, заметив идущую к съемочной группе пенсионерку с пистолетом, не знал, что делать.
– Вы нас не застрелите? – спросил журналист.
В ответ пожилая жительница поселка сообщила, что нашла оружие в кустах. Оказалось, что пистолет игрушечный, пишет РЕН ТВ.
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