Бабушка расправилась со внуком в Уфе

14 апреля в Уфе нашли труп 20-летнего молодого человека. Стало ясно: парень умер, получив ножевое ранение в область груди.
Подозреваемой в совершении расправы является бабушка погибшего. Ее задержали. По предварительным данным, 69-летняя женщина ударила своего внука ножом в грудь во время бытовой ссоры. В итоге молодой уфимец умер.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Ведется расследование, сообщают Вести Башкортостан.
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