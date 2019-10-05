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Автоледи устроила массовое ДТП на заснеженной «Нарве»

5 октября в Ленинградской области случилось массовое ДТП. Оно произошло примерно в 14:00 на 143-ем километре трассы «Нарва».

Его участниками стали Ford Focus, Opel Astra и Lada Granta. Первый автомобиль ехал со стороны Ивангорода, затем ехал «немец». Лада была припаркована на правой обочине по ходу движения двух иномарок. Известно, что аварию устроила автоледи, которая управляла машиной Opel. Она решила немного притормозить во время движения. Однако потеряла контроль над авто. После чего она протаранила сразу два автомобиля.

В результате столкновения все транспортные средства получили серьезные повреждения кузовов. Кроме того, травмированной оказалась пассажирка Лады. Она потеряла сознание после ДТП. Ее срочно доставили в медучреждение, сообщает Кингисепп сегодня.

Фото: Кингисепп сегодня

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