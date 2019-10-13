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Автоледи погибла в ДТП в Красноярске, ребенок травмирован

12 октября на территории города Красноярска случилось серьезное ДТП. На улице Чайковского автомобиль KIA Rio протаранил опору ЛЭП.

В момент ДТП в салоне корейской автомашины были автоледи – она находилась за рулем – и ребенок-пассажир. Известно, что в результате столкновения со столбом водительница погибла. При этом несовершеннолетний пассажир получил различные травмы, находясь на заднем сиденье. Его срочно доставили в больницу.

Причины смерти девушки устанавливаются. Возможно, что ее задушил ремень безопасности, или она почувствовала себя плохо во время езды, сообщает ИА Хакасия.

Фото: Дела.ру

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