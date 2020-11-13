Астраханская прокуратура внесла представление главе города Ахтубинска

Астраханская прокуратура внесла представление главе администрации Ахтубинска из-за нарушения в перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К прокурору обратился индивидуальный предприниматель. Женщина сообщила, что администрация города отказала ей в продлении срока действия карт маршрутов регулярных перевозок на территории Ахтубинска.

Прокуратура начала проверку по факту обращения гражданки. Оказалось, что предпринимателю незаконно отказала в продлении регулярных перевозок. Из-за этого она вынуждена прекратить перевозки.

— Для восстановления женщины в правах, областной прокурор представил главе администрации Ахтубинска представление, по которому он должен исправить ситуацию, — говорится в сообщении.

После рассмотрения документа, срок действия регулярных перевозок продлен, из осуществление возобновлено.