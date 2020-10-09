Астраханец решил «удержать» жену и поджёг тёщин дом

Ревность, поджог и подписка о невыезде — именно в такой последовательности выстроились события в жизни жителя Астрахани. ЧП произошло в городе Ахтубинск. Следствием инцидента стала тёща, а точнее её дом.

Житель Астрахани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «удержать» жену, которая грозила разводом, и не дать ей уйти к матери. Способ был выбран весьма радикальный. Мужчина решил поджечь дом тёщи.

Заранее предупредив родственницу о «коварном» плане по смс, он разлил бензин на крыльцо дома и предпринял попытку поджога.

«Замыслу» не суждено было осуществиться. Соседи увидели горящее крыльцо и вызвали пожарные службы.

Возгорание удалось оперативно локализовать. А мужчина в настоящее время находится под подпиской о невыезде, — пишет каспий инфо.