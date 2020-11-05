Архангельск — один из самых «убитых» и запущенных городов России — Алексей Пивоваров

В среду, 4 ноября, известный российский журналист Алексей Пивоваров написал в своем Instagram об Архангельске.
По его мнению, этот город — один из самых «убитых» и запущенных городов России. К тому же, Архангельск вызывает у Пивоварова «острое сочувствие».
При этом, как отметил мужчина, в настоящее время город становится все хуже и хуже. За ним никто не следит, поэтому покосившиеся деревянные дома скоро развалятся, а природная красота окончально одичает.
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Пивоваров упомянул и замусоренность города. По его мнению, Архангельск обклеен отвратительными «орущими» афишами и заполнен свисающими проводами.
При этом Алексей Пивоваров упомянул и сами архангелогородцев. Как он считает, среди них можно найти множество легендарных шутников.