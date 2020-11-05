Архангельск — один из самых «убитых» и запущенных городов России — Алексей Пивоваров

В среду, 4 ноября, известный российский журналист Алексей Пивоваров написал в своем Instagram об Архангельске.

По его мнению, этот город — один из самых «убитых» и запущенных городов России. К тому же, Архангельск вызывает у Пивоварова «острое сочувствие».

— Я был там несколько раз и каждый раз удивлялся, насколько же это сильное и красивое место…в прошедшем времени. Насколько очевидно основательны были когда-то здешние центральные улицы. Насколько изящна северная деревянная архитектура. Как естественно вписывалась она в лаконичную мощь окружающей природы, — рассказал журналист.

При этом, как отметил мужчина, в настоящее время город становится все хуже и хуже. За ним никто не следит, поэтому покосившиеся деревянные дома скоро развалятся, а природная красота окончально одичает.

— Взять хоть самый северный пляж в России, из которого можно было бы сделать прекрасный туристический аттракцион. Но нет, он тут словно сам по себе — какой-то одинокий и недолюбленный, — говорится в сообщении.

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Пивоваров упомянул и замусоренность города. По его мнению, Архангельск обклеен отвратительными «орущими» афишами и заполнен свисающими проводами.

— В целом, Архангельск напоминает мне разорившегося землевладельца, который славился своим гостеприимством и пирами, а теперь изо всех сил пытается делать вид, что всё не так плохо, хотя дом обветшал, парк зарос и по нему разгуливают бродячие собаки, — сравнил журналист.

При этом Алексей Пивоваров упомянул и сами архангелогородцев. Как он считает, среди них можно найти множество легендарных шутников.