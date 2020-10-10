Арестована приезжая, которая продавала новорожденного ребенка ради сапог

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца приезжую из Дагестана, обвиняемую в попытке продать своего новорожденного ребенка. Об этом пишет ТАСС.

Ранее женщина пыталась продать девочку, которая появилась на свет за 7 дней до инцидента. Цена вопроса – 300 тысяч рублей.

Сообщается, что женщина откликнулась на сообщение в интернете от якобы бездетной семьи, заявила о готовности продать ребенка, назвала цену и прибыла в Москву. Ее задержали в кафе с поличным.

При этом злоумышленницу предупреждали, что девочка будет содержаться не в очень хороших условиях. Однако правоохранителям она заявила, что планировала отдать ребенка в хорошую семью, а деньги ей дали просто в качестве вознаграждения.

Утверждается, что часть средств женщина собиралась потратить на покупку новых сапог.