Аналитики выяснили, в каких регионах России чаще ищут гей-порно

Москвичи и петербуржцы чаще всего интересуются порнографией с участием геев. Это выяснили специально для издания TJ аналитики одного из ресурсов с подобными роликами.

Две российские столицы занимают лидирующие позиции по заходам в раздел видео с гомосексуалистами. За ними — Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.

Также Москва и Питер лидирует по просмотру порно-роликов с трансгендерами. Если сравнивать этот год с прошлым, то самый большой рост интереса к видео с геями наблюдается у жителей Чукотки. Похожие тенденции есть у людей из Еврейской автономной области и Бурятии.