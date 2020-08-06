Алена Водонаева сфотографировалась в прозрачном одеянии и поразила фанатов

Известная телеведущая Алена Водонаева порадовала поклонников пикантной фотосессией на крыше одного из столичных зданий, а также порассуждала на тему коронавируса и медицинских масок. Фотографии и текст от знаменитости появились на ее странице в соцсети Инстаграм.

На фото Алена позировала в черном одеянии с прозрачным верхом. Таким образом, одежда девушки подчеркнула красоту ее груди. Поклонники остались в восторге от сексуальности образа и пикантности снимков.

Под кадрами Водонаева высказалась о коронавирусе и маске. Она заметила, что носить маску уже надоело, однако в общественных местах она всегда это делает, а за границу в ближайшее время лететь не планирует, стараясь обезопасить себя от возможных неприятных последствий.