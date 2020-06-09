Актер Панин высказался о ДТП Ефремова

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Актер Алексей Панин высказался по поводу смертельной аварии, виновником которой стал его коллега Михаил Ефремов. Напомним, ДТП случилось 8 июня в Москве.

Панин отметил, что не имеет права осуждать Ефремова. Он заявил, что «садился за руль пьяный», пишет РЕН ТВ.

– Меня тогда пронесло, – заключил Панин.

По словам Алексея, все актеры должны вступиться за Михаила Ефремова. Напомним, в результате смертельной аварии, виновником которой стал известный актер, умер 57-летний водитель фургона ВАЗ.