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Агроном рассказала, когда можно покупать арбуз

Иван Федоров

В магазинах и на рынках уже начали продавать арбузы. Агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik объяснила, покупать ли бахчевые или стоит повременить.

По словам специалиста, во время массового выращивания арбузом нитраты не применяют, потому что это сложно сделать. «Колоть» бахчевые химическими препаратами и вовсе нельзя, потому что арбузы после этого просто испортятся.

«Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственное, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест», – отметила Тихонова.

Агроном отметила, что раннюю спелость арбузов не стоит переживать. А покупать такие бахчевые даже здорово. Сейчас продаются арбузы из Дагестана и Ирана. Последние дают по четыре урожая в год. Иногда по три урожая бывает в Узбекистане.

«Первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля началу августа», – объяснила Тихонова.

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