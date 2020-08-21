Адвокат Ефремова пытался возложить вину в ДТП на погибшего Захарова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родных погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил, как адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пытался возложить вину в происшествии на погибшего курьера. Правозащитник отметил, что слова Пашаева сводились к тому, что представители актер не верят экспертам, сообщает РЕН ТВ.

«Экспертизы должны показать вину автомобиля Захарова, то есть Захарова самого. Что не был исследован до конца автомобиль Захарова. И поэтому прозвучала фраза, что, возможно, виной ДТП стал водитель автомобиля. В общем, к этому шло. Но абсолютно все ходатайства были судом отклонены», – заявил Добровинский.

Кроме того, он сказал про второго тайного свидетеля, которого так и не удалось увидеть на заседании суда. Пашаев отметил в суде, что данная личность находится сейчас в Анапе.

«Я не ожидал, что господин Пашаев может отказаться от своих слов. Но, оказывается, может. Да, действительно, он говорил, что явка обеспечена. А потом сказал, что явки нет, и он уже где-то в Анапе», – удивился Добровинский.