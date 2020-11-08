В понедельник, 9 ноября, в Архангельской области сохранится порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Вероятнее всего порывы 15-17 м/с будут в Лешуконском, Мезенском, Пинежском, Шенкурском, Няндомским, Коношским, Каргопольским, Вельском, Вилегодском, Котласском, Ленском, Верхнетоемском, Устьянском, Красноборском районах. Там ожидается северо-западные или западный ветер.

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В других же районах порывы будут достигать 17-22 м/с. Это касается Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Приморского, Онежского, Холмогорского, Плесецкого, Виноградовского районов.

Местами будет налипание мокрого снега.