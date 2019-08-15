8-летний мальчик погиб в массовом ДТП в Приморье

Серьезная массовая авария с летальным исходом случилась в Приморском крае. В темное время суток, во время дождя иномарка вылетела на встречную полосу. Это и стало причиной ДТП.

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Согласно предварительной информации, 36-летняя автоледи, управляя машиной Toyota Corolla, ехала от Владивостока в сторону Хабаровска. По неизвестной причине ее автомобиль оказался на встречке, где врезался в Toyota Hiace. После этого машина виновницы влетела в КамАЗ.

В итоге смертельные травмы получил 8-летний пассажир Corolla. Виновница аварии и еще один ребенок-пассажир были доставлены в реанимацию, сообщает Лайф.ру.

Фото: ГУ МВД России по Приморскому краю