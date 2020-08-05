160 фактов: познавательный проект Банка России

Какой композитор чаще других появлялся на российских памятных монетах? Зачем Эрнесто Че Гевара посещал Госбанк? И сколько лет потребовалось, чтобы сосчитать всю советскую наличность, утратившую после 1993 года силу законного средства платежа? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в специальном онлайн-проекте Банка России, подготовленном к 160-летию регулятора.

На сайте представлены и рязанские истории. Например, одна из них рассказывает, что на билетах номиналом 5 и 10 рублей, предназначенных для обращения в пределах уезда и окрестностей города Касимова Рязанской губернии, цифры обрамлял ремень. По легенде, он появился на купюрах по инициативе касимовского городского головы Николая Кусова и должен был «подпоясать распустившееся уездное мужичье», не желавшее платить налоги.

Всего о деньгах, зданиях, где располагаются отделения Банка России, и, конечно, о людях, связавших свою жизнь с финансами, расскажут 160 фактов. Они сгруппированы по темам: «Люди», «Знания и технологии», «География», «Традиции», «Деньги», «Международные связи» и «Интересные истории». Некоторые из них дополнены познавательными мини-тестами. Посетитель сайта сможет узнать, как считали деньги до автоматизации, для чего и как банкноты формируют в пачки, и где хранились рукописи Достоевского и Чехова, а также проследит развитие финансовой системы страны от первых аналогов денег до современных технологий.