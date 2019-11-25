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5 человек погибли в ДТП под Благовещенском

25 ноября на территории Амурской области случилась автокатастрофа. Она унесла пять человеческих жизней.

Сообщается, что ДТП с участием двух машину произошло примерно в 11:25 на 32-м километре трассы «Подъезд к городу Благовещенску». Участниками столкновения стали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и седан Toyota Carina.

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Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал водитель джипа. Он стал обгонять впереди идущую машину, после чего и врезался в Carina. После ДТП сообщается о пяти погибших. Младший из них родился в 2001 году. Кроме того, говорится, что пострадали еще двое – водитель и пассажир Prado. По факту случившегося начата проверка, сообщает Порт Амур.

Фото: ДПС контроль

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