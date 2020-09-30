В Орле 17-летний подросток с помощью топора и гвоздодера убил свою мать и ранил бабушку

17-летний подросток подозревается в убийстве своей матери и бабушки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло 29 сентября в многоквартирном доме Советского района. 17-летний подросток находился в квартире со своей 53-летней матерью и 73-летней бабушкой. В тот день он решил жестоко расправиться со своими родственниками.

Парень взял топор и гвоздодер и начал избивать этими орудиями своих мать и бабушку. 53-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Бабушке повезло больше: внук сообщил о своих преступлениях в правоохранительные органы, и пенсионерка смогла выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

На молодого человека завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Подростка уже взяли под стражу и проводят следственные действия.

Кроме того, следователи назначили мальчику психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование дела продолжается.