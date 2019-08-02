© РИА «7 новостей»

Житель Саратова убил приятеля сковородкой и сжег его труп

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Саратов. Он был признан в убийстве.

Инцидент произошел 8 февраля на улице Песочная. По версии следствия, мужчина распивал спиртное с приятелем из Энгельса. Между мужчинами возник конфликт на почве краха их совместного бизнеса.

Сообщается, что хозяин дома схватил сковороду и ударил оппонента в висок. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник вывез его тело за город, облил бензином и поджег, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.