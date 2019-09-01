На главную Новости мира 1 человек погиб, четверо травмировались в массовой аварии под Волгоградом
Новости мираПроисшествия

1 человек погиб, четверо травмировались в массовой аварии под Волгоградом

Четыре автомобиля столкнулись в Волгоградском регионе. Финалом автокатастрофы стали гибель одного человека и травмы еще четверых.

Автомобили не разъехались на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. Согласно предварительным данным, водитель автомашины Renault по касательной столкнулся с попутным грузовиком MAN. После этого легковой автомобиль оказался на встречной полосе и влетел в ВАЗ-2114 и Hyundai.

В результате ДТП смертельные увечья получил 28-летний мужчина – водитель Лады Самары. Травмированными оказались пассажирка ВАЗа и еще три человека из салона «француза», сообщает РИА34.

Фото: Сергей Серегин («Жесть Волгограда»/Vk.com)

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Москве заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая

Во Владимире в озере утонул нетрезвый мужчина

В Ленобласти молодой водитель погиб в тройном ДТП