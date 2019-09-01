1 человек погиб, четверо травмировались в массовой аварии под Волгоградом

Четыре автомобиля столкнулись в Волгоградском регионе. Финалом автокатастрофы стали гибель одного человека и травмы еще четверых.

Автомобили не разъехались на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. Согласно предварительным данным, водитель автомашины Renault по касательной столкнулся с попутным грузовиком MAN. После этого легковой автомобиль оказался на встречной полосе и влетел в ВАЗ-2114 и Hyundai.

В результате ДТП смертельные увечья получил 28-летний мужчина – водитель Лады Самары. Травмированными оказались пассажирка ВАЗа и еще три человека из салона «француза», сообщает РИА34.

Фото: Сергей Серегин («Жесть Волгограда»/Vk.com)