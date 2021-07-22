Wink в космосе: SenSat предлагает безлимитный спутниковый интернет для просмотра видеосервиса

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») проводит беспрецедентную для рынка спутниковой связи России акцию «Безлимит на Wink». Услуга оказывается на базе спутника связи «Ямал-601», оператором которого является АО «Газпром космические системы». Пользователи спутникового доступа в интернет SenSat получают бесплатный и безлимитный трафик для просмотра видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Дополнительно для всех новых пользователей Wink в течение 30 дней будут бесплатно доступны 300 телеканалов и 40 000 фильмов и сериалов в подписке «Трансформер».
РТКОММ предлагает эффективные решения для коммуникационных задач клиентов, постоянно предлагая новые возможности спутникового доступа в интернет на выгодных условиях. Абоненты SenSat могут воспользоваться ими в любой момент на всей территории России.
Полные условия маркетинговой программы «Безлимит на Wink» доступны на сайте sensat.ru. Подключить новую тарифную опцию можно в личном кабинете абонента.
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