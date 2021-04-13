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Вторник, 13 апреля, 2021
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Wink представляет четвертый сезон сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

7info7
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15 апреля в Wink состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке от Дениса «Кураж-Бамбей» Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе.

Детство Шелдона» — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала «Теория большого взрыва». Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в «Теории большого взрыва.

В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона «Детства Шелдона» в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink. В Wink представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической «Теории большого взрыва» до новинок кинопроката.

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