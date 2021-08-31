Wildberries объяснил, почему сделал дешевле товары для владельцев карт «Мир»

Wildberries заявляет, что ввел скидку для пользователей карт «Мир». Компания аргументировала это тем, что в стране не запрещено предоставление скидок по российским платежным инструментам.

Как заявляют представители платформы, её позицию разделили банки, названия которых она отказался раскрывать.

Причинами сложившейся ситуации стали условия, которые недоступны российским покупателям. По сравнению с клиентами других стран, для жителей России установлены довольно высокие тарифы платежных систем.

— По мнению экспертов, громкий скандал вокруг этой темы нужен Wildberries, чтобы выторговать у Visa и MasterCard более низкие комиссии,— сообщает «Коммерсантъ«.

Сейчас оплата по системе карты “Мир” стала самой популярной на сайте. Ее платежи выросли на 62%.