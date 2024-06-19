WarGonzo: атомный подводный крейсер РФ прошёл незамеченным в 50 милях от Флориды

Атомный подводный крейсер «Казань» сумел незаметно пройти в 50 милях от побережья американского штата Флорида, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

По данным источника, «Казань» принимала участие в визите кораблей Северного флота на Кубу.

Для поиска российской подводной лодки были задействованы значительные силы авиации и флота США, но обнаружить субмарину не удалось.

Представители НАТО называют подобные крейсера «одной из больших стратегических проблем». У России на данный момент четыре такие подлодки.