Житель Нижневартовска, который устроил стрельбу по прохожим и взял в заложники трехлетнего сына, оказался чиновником, который уволился неделю назад, сообщил телеграм-канал Mash.

Он занимал должность замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества на протяжении восьми лет.

Утром в четверг злоумышленник смешал транквилизаторы с алкоголем и начал палить ружья с балкона по людям. Стрелок забаррикадировался в квартире. Здание окружили сотрудники силовых ведомств.

Мужчина требует повесить на городской площади несколько местных чиновников, чтобы не случилось «ничего страшного».