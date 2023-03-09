Четверг, 9 марта, 2023
powder

Взявший в заложники сына стрелок в Нижневартовске оказался уволенным чиновником

На главнуюНовости мира

Житель Нижневартовска, который устроил стрельбу по прохожим и взял в заложники трехлетнего сына, оказался чиновником, который уволился неделю назад, сообщил телеграм-канал Mash.

Он занимал должность замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества на протяжении восьми лет.

Утром в четверг злоумышленник смешал транквилизаторы с алкоголем и начал палить ружья с балкона по людям. Стрелок забаррикадировался в квартире. Здание окружили сотрудники силовых ведомств.

Мужчина требует повесить на городской площади несколько местных чиновников, чтобы не случилось «ничего страшного».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации