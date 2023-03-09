Житель Нижневартовска, который устроил стрельбу по прохожим и взял в заложники трехлетнего сына, оказался чиновником, который уволился неделю назад, сообщил телеграм-канал Mash.
Он занимал должность замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества на протяжении восьми лет.
Утром в четверг злоумышленник смешал транквилизаторы с алкоголем и начал палить ружья с балкона по людям. Стрелок забаррикадировался в квартире. Здание окружили сотрудники силовых ведомств.
Мужчина требует повесить на городской площади несколько местных чиновников, чтобы не случилось «ничего страшного».
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