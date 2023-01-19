Выставка акварелей Анны Монастыревой открылась в Окском заповеднике

В Визит-центре Окского заповедника открылась выставка акварелей Анны Монастыревой.

Анна Александровна Монастырева родилась в Рязани 27 апреля 1983 года, в 2007 году закончила отделение дизайн среды Рязанского филиала Московского государственного университета культуры и искусств.

Анна Александровна ведёт активную выставочную деятельность с 2019 года. На сегодняшний день она приняла участие более чем в двух десятках областных, городских и международных выставок.

В январе 2021 года прошла первая персональная выставка в Музее истории молодёжного движения «На грани» в Рязани.

Анна Монастырева является членом Творческого союза художников России. Её картины находятся в частных коллекциях многих городов страны.

На выставке в Окском заповеднике представлены пейзажи и натюрморты в разных акварельных техниках, очень свежие, воздушные и трепетные. Монохромность, покой и чистота зимы, яркие краски осени, буйство летнего цвета, весенняя свежесть, нежность рассветов, яркость закатов и многоцветье полей не оставят никого равнодушным.

По материалам Ю.А. Гольцевой, члена Союза художников России

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