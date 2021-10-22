Высокопоставленный костромской чиновник получил срок за взятку

Костромской областной суд вынес приговор бывшему главе Галича Сергею Синицкому, которого признали виновным в получении взятки, пишет Kostroma.Today.

По версии следствия, он получил более 800 тысяч рублей от заместителя директора ООО «ТЭК» Викторова Д.Г. взамен на покровительство коммерческой организации, которая предоставляла услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям Галича.

Экс-чиновника приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере почти двух с половиной миллионов рублей. Также ему запретили занимать должности госслужбы и муниципальной службы на тот же срок.

Синицкий руководил городом с 2015 года, а в сентябре 2018 года ушел в отставку.