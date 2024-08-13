Вторник, 13 августа, 2024

Высмеявший Галкина* россиянин хотел подарить ему резиновый половой орган

Автор: powder

Опубликовано

Россиянин Максим Винклер, высмеявший Максима Галкина* на концерте в Юрмале, объяснил свой поступок в беседе с «Абзацем».

Накануне в соцсетях разошлось видео, на котором блогер из России обматерил шоумена и назвал его «дебилом». Кроме того, он попарно разложил гвоздики на сцене.

«Я хотел ему резиновый половой орган на сцену положить или в лицо плюнуть. Но это как-то некультурно. Мы русские, мы гусары, мы не позволяем себе мелочности», – уточнил Винклер.

Блогер добавил, что решил сказать правду в лицо Галкину*, поскольку тот продвигает русофобию и занимается ненужными вещами.

Также он хотел донести до юмориста, что тот будет чужим в России и через 20 лет.

*Внесен в список иноагентов.

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