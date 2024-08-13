Высмеявший Галкина* россиянин хотел подарить ему резиновый половой орган

Россиянин Максим Винклер, высмеявший Максима Галкина* на концерте в Юрмале, объяснил свой поступок в беседе с «Абзацем».
Накануне в соцсетях разошлось видео, на котором блогер из России обматерил шоумена и назвал его «дебилом». Кроме того, он попарно разложил гвоздики на сцене.
Блогер добавил, что решил сказать правду в лицо Галкину*, поскольку тот продвигает русофобию и занимается ненужными вещами.
Также он хотел донести до юмориста, что тот будет чужим в России и через 20 лет.
*Внесен в список иноагентов.