Выпускники рязанского «Роснефть-класса» стали золотыми медалистами

В рязанской школе №43 состоялся выпуск «Роснефть-класса». К завершению учёбы школьники подошли с хорошими результатами. Пять выпускников получили золотые медали, а один сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов.

Поздравил выпускников «Роснефть-класса» гендиректор Рязанской НПК Сергей Михайлов. Ребят он поблагодарил за проделанную работу, пожелал им удачи при поступлении в вузы и дальнейших успехов в учёбе.

Впереди вас ждут интересные годы студенчества. Не сомневаюсь, что вы с легкостью поступите в вуз, и многих из вас я увижу на производственной практике или на обзорных экскурсиях по заводу, которые мы организуем для студентов, — сказал он.

Руководитель предприятия вручил выпускникам памятные подарки и напомнил, что весомая доля сотрудников нефтезавода – это молодёжь.

Будем рады, если кто-то из вас примет решение связать свою жизнь с нефтяной отраслью, с компанией «Роснефть» или с нашим заводом – добавил Михайлов.

Отметим, что специализированный «Роснефть-класс» основан на базе школы №43 в 2016 году. За пять лет обучение в нём прошли почти 100 человек. В «Роснефть-классе» ребята углубленно изучают физику, математику, химию, с обзорными экскурсиями посещают нефтезавод, общаются с его сотрудниками.

Предприятие проводит для школьников профориентационные уроки, конференции, приглашает их на корпоративные мероприятия. Для совершенствования учебного процесса Рязанская НПК отремонтировала в школе два кабинета, закупила новые пособия и современное оборудование.