Выпускник Рязанского десантного училища получил Звезду Героя России

Выпускник Рязанского десантного училища Нурсултан Муссагалеев удостоен Звезды Героя России.

Высокую награду уроженцу Оренбургской области вручил министр обороны России Сергей Шойгу за успешное выполнение боевых задач в ходе СВО. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Нурсултан родом из села Судьбодаровка Новосергиевского района, военным он мечтал стать с детства. После выпуска из Рязанского военного училища молодой человек поехал служить в зону специальной операции. В настоящее время герой приехал в небольшой отпуск домой.

Нурсултан Муссагалеев уже имеет несколько наград – орден Мужества, медаль За заслуги перед Отечеством II степени и медаль За боевые отличия. Теперь он стал Героем России.