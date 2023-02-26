Выпускник Рязанского автомобильного училища погиб в зоне спецоперации

В ходе СВО героически погиб выпускник школы №54 города Рязани и Рязанского военного автомобильного училища Алексей Анатольевич Мишин. Об этом «Владимирским новостям» рассказала вдова майора Нелли Мишина.

36-летний Алексей Мишин служил в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригаде. Он погиб при выполнении боевого задания 15 января.

Нелли Мишина: «Майор выводил своё подразделение в условно безопасный район. Из-под огня противника он лично вытащил несколько раненых и вернулся за остальными. Но во время спасения тяжело раненного товарища подорвался на мине»

Алексей повторил судьбу своего отца — старшего прапорщика Анатолия Борисовича Мишина. Тот служил в 16-й бригаде спецназа ГРУ, которая тогда дислоцировалась в Чучково Рязанской области. Анатолий Мишин погиб в 1995 году в Чечне.

Алексей Мишин с 1989 по 1997 год жил в Чучково, по месту службы отца.

Алексея Мишина похоронили на кладбище «Воскресенье» в Судогодском районе Владимирской области, на родине супруги. У него остались жена и двое детей. Представлен к награждению.