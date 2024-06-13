Четверг, 13 июня, 2024

Выпускница из Рязани Любовь Балашова сдала два ЕГЭ на 100 баллов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/minobrrzn

Рязанская выпускница Любовь Балашова получила высший балл сразу по двум предметам — русскому языку и химии. Об этом сообщает министерство образования региона.

Любовь Балашова училась из школе №65. Отмечается, что все 11 лет она показывала отличные знания и большое желание узнавать новое, участвовала в олимпиадах различных уровней, много читала дополнительной литературы по предметам. Выпускница претендует на получение золотой медали «За особые успехи в учении» I степени.

Девушка планирует поступать в Рязанский медицинский университет имени И.П. Павлова. Выбирает между лечебным и стоматологическим факультетами.

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