Выпускница из Рязани Любовь Балашова сдала два ЕГЭ на 100 баллов

Рязанская выпускница Любовь Балашова получила высший балл сразу по двум предметам — русскому языку и химии. Об этом сообщает министерство образования региона.

Любовь Балашова училась из школе №65. Отмечается, что все 11 лет она показывала отличные знания и большое желание узнавать новое, участвовала в олимпиадах различных уровней, много читала дополнительной литературы по предметам. Выпускница претендует на получение золотой медали «За особые успехи в учении» I степени.

Девушка планирует поступать в Рязанский медицинский университет имени И.П. Павлова. Выбирает между лечебным и стоматологическим факультетами.