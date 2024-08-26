Выпуск программы «Битва шефов» с участницей из Рязани перенесут на сентябрь

Выпуск программы «Битва шефов» на телеканале «Пятница!», в котором участвует рязанка Лилия Гнидаш, перенесут на 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Напомним, это уже четвертый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. Среди участников нового сезона — 45-летняя рязанка Лидия Гнидаш. Она принесла на кастинг в шоу вареники с картошкой и грибным соусом.

Удастся ли Лилии из Рязани пройти кастинг, можно увидеть 2 сентября, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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