Повар из Рязани пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 45-летняя Лилия Гнидаш из Рязани. На кастинг в шоу она принесла вареники с картошкой и грибным соусом.

Если Лилии Гнидаш удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Лилии из Рязани пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня, 26 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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