В Тверской области женщина подлетела вверх после наезда легкового автомобиля, выполнявшего обгон. Видео момента наезда публикует паблик «Подслушано у водителей. Тверь».
По данным источника, наезд на пешехода, шедшего в попутном направлении, совершил водитель автомобиля ВАЗ-21144, выехавший на встречную полосу. Женщина не заметила приближающийся автомобиль.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось днём 16 мая на улице Иванцова в городе Старицы. Водитель автомобиля ВАЗ, совершая обгон, не предоставил преимущество уже находившемся на встрече автомобилю «Мерседес-Бенц S320».