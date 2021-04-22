Выплаты беременным женщинам составят до 12 тыс. рублей в месяц

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Ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам составят до 12 тыс. рублей в зависимости от региона, подсчитали «Известия». 21 апреля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил расширить господдержку семей с детьми, в том числе и за счет этого пособия.

В среднем по стране размер помощи беременным составит 6350 рублей в месяц. Как пояснили «Известиям» в Минтруде, пособие будет выплачиваться ежемесячно с момента постановки женщины на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Рассчитывать на помощь могут женщины, в семьях которых среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума в регионе на человека.

Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, — рассказали в ведомстве.

По оценке «Известий», в Москве, исходя из текущих данных, выплата может составить 10,3 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 6,4 тыс. рублей, в Белгородской области – чуть больше 5 тыс. рублей, а на Камчатке и Чукотке — около 11,4 тыс. и 11,7 тыс. рублей соответственно.

Дополнительную поддержку получат свыше 700 тыс. будущих мам. Такие предварительные оценки приводит Минтруд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: А также их родителям: кто имеет право на новые детские пособия